Feste e solidarietà | tornano le Stelle di Natale di Ail

Nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale Ail a colorare 5.000 piazze italiane, iniziativa posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 37° edizione. Si rinnova così lo storico e atteso appuntamento con la solidarietà promosso dall'Associazione.

