Festa di Santa Barbara | i Vigili del Fuoco di Modena celebrano la loro Patrona a Fiorano
Questa mattina, presso la Basilica Pontificia di Fiorano, si è tenuta la celebrazione religiosa in onore di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.Questa ricorrenza, che da quest'anno viene celebrata esclusivamente in forma religiosa, simboleggia i valori che i pompieri. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
