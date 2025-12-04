Festa dell’Immacolata a Pioppo le tradizioni al centro della celebrazione | pronti i buccellati al melone!

A Pioppo la Parrocchia di Sant’Anna e le tante volontarie hanno preparato i biscotti tipici pioppesi che pochi conoscono e che col tempo stanno per essere dimenticati: “pasta cu chinu” o comunemente noti come “buccellati al melone”. Si tratta di un dolce delicato, tipico pioppese, che veniva preparato in occasione della festa dell’Immacolata e che . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Festa dell’Immacolata a Pioppo, le tradizioni al centro della celebrazione: pronti i buccellati al melone!

