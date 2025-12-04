Festa del Mandorlato | tre giorni dedicati al dolce simbolo di Cologna Veneta

Veronasera.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata mercoledì 3 dicembre, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la 41esima edizione della Festa del Mandorlato di Cologna Veneta. L’edizione 2025 prenderà ufficialmente il via sabato 6 dicembre e proseguirà nelle giornate di domenica 7 e lunedì 8 dicembre. Fin dalle prime ore del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

