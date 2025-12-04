Un pezzo di storia ferrarese ha fatto ritorno nella sua città. Il bozzetto originale del monumento a Giuseppe Verdi, opera dello scultore Giacomo Zilocchi, è stato donato al Comune dall’ingegnere – già direttore centrale dell’Italstat (Gruppo Iri) – Guido Chialvo, discendente di una famiglia profondamente legata alla cultura e all’arte italiana. Il prezioso bozzetto in gesso, alto 41 centimetri, è il modello preparatorio del monumento che ancora oggi si erge nel parco Massari. La statua fu donata alla città nel 1914 dalla stessa duchessa Waldmann Massari, celebre cantante lirica e musa del grande compositore, moglie del mecenate ferrarese Galeazzo Massari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ferrara riabbraccia la Storia. Ecco il bozzetto della statua di Verdi: "Sarà omaggiato a palazzo Massari"