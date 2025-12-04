Fermo pesca | conclusi i pagamenti di 6 milioni di euro per oltre 2mila e 700 operatori pugliesi

LECCE – Fermo pesca 2024: l’attività amministrativa svolta dalla Direzione marittima ella capitaneria dii Bari, conclusasi in questi giorni, ha permesso di erogare complessivamente circa 6 milioni di euro ai lavoratori del settore, per il sostegno al reddito.Il processo di liquidazione ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Fermo pesca: conclusi i pagamenti di 6 milioni di euro per oltre 2mila e 700 operatori pugliesi

