Fere derby in tono minore | Manca l’entusiasmo

Lanazione.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata cruciale per la questione-pullman. Finora sono 7 (5 del Centro Coordinamento Ternana Clubs e 2 di Rocca Rossoverde) quelli che i tifosi organizzati sono riusciti a reperire per seguire i rossoverdi al “Curi“. Persiste nei gestori il timore del rischio di danneggiamento dei mezzi. In mattinata si terrà un incontro in Questura I gruppi della Curva Nord, preso atto della difficoltà di reperire i pullman, attendono l’eventuale via libera dagli organi preposti per effettuare la trasferta coi minibus. E non si esclude un clamoroso boicottaggio della trasferta di tutta la tifoseria se non sarà reprito un numero adeguato di mezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

fere derby in tono minore manca l8217entusiasmo

© Lanazione.it - Fere, derby in tono minore: "Manca l’entusiasmo"

Altre letture consigliate

fere derby tono minoreFere, derby in tono minore: "Manca l’entusiasmo" - Finora sono 7 (5 del Centro Coordinamento Ternana Clubs e 2 di Rocca Rossoverde) quelli che i tifosi organizzati sono riusciti a reperire per seguire i ross ... Riporta lanazione.it

Psg scudetto in arrivo, derby Manchester in tono minore - Il Psg e' pronto a festeggiare il titolo francese ospitando l'Angers mentre la sfida più attesa è il derby di Manchester, tra due squadre in crisi. Come scrive ansa.it

Fere, febbre da derby: polverizzati i biglietti - TERNI In curva Est, da ieri mattina, non c'è più un biglietto disponibile, mentre quelli della Nord erano terminati già alla fine del primo pomeriggio di prevendita. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Fere Derby Tono Minore