Fere derby in tono minore | Manca l’entusiasmo

Giornata cruciale per la questione-pullman. Finora sono 7 (5 del Centro Coordinamento Ternana Clubs e 2 di Rocca Rossoverde) quelli che i tifosi organizzati sono riusciti a reperire per seguire i rossoverdi al “Curi“. Persiste nei gestori il timore del rischio di danneggiamento dei mezzi. In mattinata si terrà un incontro in Questura I gruppi della Curva Nord, preso atto della difficoltà di reperire i pullman, attendono l’eventuale via libera dagli organi preposti per effettuare la trasferta coi minibus. E non si esclude un clamoroso boicottaggio della trasferta di tutta la tifoseria se non sarà reprito un numero adeguato di mezzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fere, derby in tono minore: "Manca l’entusiasmo"

