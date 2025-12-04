Femminicidio vicino ad Ancona trovato ferito il marito | è indagato per omicidio aggravato

È stato rintracciato Nazif Muslija, ricercato dopo il femminicidio della moglie Sadjide Muslija e indagato per omicidio aggravato: nei suoi confronti la procura di Ancona aveva disposto un fermo e un mandato di ricerca internazionale. La donna è stata trovata senza vita nella tarda mattinata di ieri, 3 dicembre, a Pianello Vallesina di Monte Roberto, in provincia di Ancona, dopo essere stata picchiata a morte nell'abitazione nella quale i due vivevano insieme. L’uomo, 50 anni e originario della Macedonia, risultava irreperibile da ieri mattina, quando alcuni testimoni lo avevano visto lasciare la casa di via Garibaldi a bordo di una Smart. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Femminicidio vicino ad Ancona, trovato ferito il marito: è indagato per omicidio aggravato

