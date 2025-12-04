Femminicidio vicino ad Ancona si cerca il marito | è indagato per omicidio aggravato
Ancora nessuna traccia di Nazif Muslija, ricercato dopo il femminicidio della moglie Sadjide Muslija e indagato per omicidio aggravato: nei suoi confronti la procura di Ancona ha disposto un fermo e un mandato di ricerca internazionale. La donna è stata trovata senza vita nella tarda mattinata di ieri, 3 dicembre, a Pianello Vallesina di Monte Roberto, in provincia di Ancona, dopo essere stata picchiata a morte nell'abitazione nella quale i due vivevano insieme. L’uomo, 50 anni e originario della Macedonia, risulta irreperibile da ieri mattina: non si era presentato al lavoro e i carabinieri non sono ancora riusciti a individuarlo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Scopri altri approfondimenti
Femminicidio vicino Ancona, si cerca ancora il marito della 49enne picchiata a morte Vai su X
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. La violenza di genere è più diffusa di quanto si possa pensare. Nella sua forma più estrema, il femminicidio, ha colpito anche vicino alla nostra comunità, recidendo la giovane vita di Eleon - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio vicino ad Ancona, si cerca ancora il marito della 49enne picchiata a morte - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio vicino ad Ancona, si cerca ancora il marito della 49enne picchiata a morte ... Segnala tg24.sky.it
Femminicidio vicino ad Ancona, 49enne picchiata a morte in casa: si cerca il marito - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio vicino ad Ancona, 49enne picchiata a morte in casa: si cerca il marito ... Da tg24.sky.it
Orrore ad Ancona, nuovo femminicidio. Donna picchiata a morte, si cerca il marito. È irreperibile - Una donna 50enne, di origini macedoni, è stata trovata morta attorno alle 13 in casa a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto (Ancona). Secondo affaritaliani.it
Femminicidio di Ancona, il marito della vittima ricercato anche all'estero - La foto di Nazif Muslija diffusa a tutte le forze dell’ordine, controlli serrati al confine. Riporta repubblica.it
Femminicidio ad Ancona, donna picchiata a morte in casa: si cerca il marito - L’omicidio in un’abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona. Si legge su fanpage.it
Cosa sappiamo del femminicidio di Ancona: Sadjide era già vittima di violenza, caccia al marito - Sadjide Muslija, che avrebbe compiuto 50 anni nei prossimi giorni, è stata uccisa a botte in casa a Monte Roberto, in provincia di Ancona ... Scrive fanpage.it