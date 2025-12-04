femminicidio vicino ad ancona si cerca ancora il marito indagato per omicidio aggravato

Ancora nessuna traccia di Nazif Muslija, ricercato dopo il femminicidio della moglie Sadjide Muslija e indagato per omicidio aggravato: nei suoi confronti la procura di Ancona ha disposto un fermo e un mandato di ricerca internazionale. La donna è stata trovata senza vita nella tarda mattinata di ieri, 3 dicembre, a Pianello Vallesina di Monte Roberto, in provincia di Ancona, dopo essere stata picchiata a morte nell'abitazione nella quale i due vivevano insieme. L’uomo, 50 anni e originario della Macedonia, risulta irreperibile da ieri mattina: non si era presentato al lavoro e i carabinieri non sono ancora riusciti a individuarlo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

