Femminicidio nelle Marche trovato l' uomo che ha ucciso la moglie massacrandola di botte | È ferito

È stato individuato ed è ferito Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, 49enne di origine macedone, massacrata di botte e uccisa ieri mattina, 3 dicembre, nella sua casa. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Femminicidio nelle Marche, trovato l'uomo che ha ucciso la moglie massacrandola di botte: «È ferito»

