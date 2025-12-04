Femminicidio nelle Marche il marito trovato ferito vicino all’auto abbandonata

Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, la donna uccisa nell’ANconetano a botte, irreperibile sin dal momento della scoperta del corpo della donna, è stato trovato riverso al suolo, gravemente ferito ma vivo, in una zona impervia del territorio di Matelica (Mc). I sanitari del 118 intervenuti, stanno provvedendo a stabilizzarlo. La sua autovettura, una Smart bianca, è stata abbandonata nei pressi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Femminicidio nelle Marche, il marito trovato ferito vicino all’auto abbandonata

