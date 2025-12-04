Femminicidio nelle Marche il marito trovato ferito vicino all’auto abbandonata | ha tentato il suicidio

Nazif Muslija, il falegname macedone cinquantenne indagato per l’omicidio della moglie Sadijde, ha tentato il suicidio. Un cacciatore lo ha avvistato appeso a un albero nella zona boschiva e impervia di Braccano, nel comune di Matelica (Macerata), e lo avrebbe liberao dal cappio e riportato a terra. A poca distanza c'era la Smart bianca uilizzata per far perdere le prorie tracce. L’uomo è stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Femminicidio nelle Marche, il marito trovato ferito vicino all’auto abbandonata: ha tentato il suicidio

