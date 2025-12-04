Femminicidio in Italia si trasforma in film drammatico sulla violenza contro le donne
introduzione al lancio di film dedicati a tematiche sociali e nuove produzioni di Notorious Pictures. Il mondo del cinema continua a espandersi con produzioni che affrontano temi di forte impatto sociale e storie di grande attualità. Tra i titoli più attesi per il 2026, spiccano progetti che uniscono narrazione autentica e impegno civico. In questa analisi si approfondiscono le novità presentate dalla distribuzione Notorious Pictures durante le Giornate Professionali di Sorrento, con particolare attenzione a due titoli di rilievo: un film dedicato al femminicidio di Giulia Cecchettin e una produzione internazionale sul marchio Maserati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Argomenti simili trattati di recente
Il femminicidio è ora un reato autonomo in Italia: un passo storico che ho contribuito a costruire https://www.corrierenazionale.net/2025/12/01/il-femminicidio-e-ora-un-reato-autonomo-in-italia-un-passo-storico-che-ho-contribuito-a-costruire/ Di Renata Bueno, - facebook.com Vai su Facebook
Il femminicidio, l'omicidio di una donna in quanto donna, è finalmente reato anche in Italia - Il parlamento ha approvato all’unanimità la legge che introduce nel codice penale il reato autonomo di femminicidio, punito con l’ergastolo ... Si legge su wired.it
Femminicidio Pamela Genini, quando Soncin le ruppe un dito. Un’amica: “Mi mandò le foto: aveva il viso gonfio” - Da quanto tempo Pamela Genini, la 29enne uccisa con 24 coltellate a Milano, subiva le violenze e gli abusi di Gianluca Soncin? Segnala ilfattoquotidiano.it