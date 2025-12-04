Femminicidio di Sadjide Muslija marito Nazif in attesa del corso riabilitante per uomini maltrattanti
Nazif Muslija stava per partecipare a un corso riabilitante per uomini maltrattanti: le novità sul femminicidio di Sadjide Muslija. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Approfondisci con queste news
MONTE ROBERTO - Il femminicidio è avvenuto in via Garibaldi, a Pianello. La vittima è Muslija Sadjide, 49enne macedone - facebook.com Vai su Facebook
Si chiamava Sadjide Muslija la donna 50enne picchiata a morte in casa a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona) e che più volte durante l'anno era stata vittima di maltrattamenti da parte del marito, Nazif Muslija, anche lui 50enne. L'uomo, che attualme Vai su X
Femminicidio Sadjide Muslija a Pianello Vallesina, caccia al marito Nazif: l'aveva già aggredita con un'ascia - Durante l’irruzione con un’ascia in camera, il marito le aveva rotto il telefonino: “Questa sera ti ammazzo”, le aveva urlato contestandole un presunto tradimento. Si legge su virgilio.it
Femminicidio vicino ad Ancona, 49enne picchiata a morte in casa: si cerca il marito - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio vicino ad Ancona, 49enne picchiata a morte in casa: si cerca il marito ... Lo riporta tg24.sky.it
Femminicidio ad Ancona, Sadjide Muslija picchiata a morte in casa: il marito è in fuga - Sadjide Muslija, 50 anni, è stata trovata uccisa nella sua casa ad Ancona. Scrive tag24.it
Femminicidio nelle Marche, donna picchiata a morte in casa. Si cerca il marito - Vittima una cinquantenne, il marito non si è presentato al lavoro e non si trova. Secondo ansa.it
“Massacrata in casa”. Femminicidio a Pianello, trovata così. Ricercato l’ex marito - Un nuovo caso di femminicidio sconvolge la comunità di Pianello Vallesina, nel territorio di Monte Roberto, dove questa mattina è stata trovata ... Segnala thesocialpost.it
Femminicidio in Italia, donna picchiata a morte dal marito - Una 49enne di origini macedoni è stata trovata morta in un'abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia ... Si legge su internapoli.it