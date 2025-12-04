Femminicidio di Sadjide Muslija a Pianello Vallesina marito Nazif trovato ferito dopo la fuga a Matelica

Femminicidio di Sadjide Muslija a Pianello Vallesina, trovato il marito Nazif. L'uomo è stato rintracciato nel maceratese. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio di Sadjide Muslija a Pianello Vallesina, marito Nazif trovato ferito dopo la fuga a Matelica

Altre letture consigliate

https://etvmarche.it/04/12/2025/il-femminicidio-di-monte-roberto-ancora-ricercato-il-marito-di-sadjide-muslija/ - facebook.com Vai su Facebook

Il principale sospettato della morte di Sadjide Muslija è suo marito, Nazif Muslija, che ora risulta irreperibile e che era già stato denunciato e condannato per maltrattamenti in famiglia Vai su X

Femminicidio nelle Marche, trovato l'uomo che ha ucciso la moglie massacrandola di botte: «È ferito» - È stato individuato ed è ferito Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, 49enne di origine macedone, massacrata di botte e uccisa ieri mattina, 3 dicembre, nella sua ... Riporta ilgazzettino.it

Femminicidio di Sadjide Muslija a Pianello Vallesina, marito Nazif trovato ferito dopo la fuga a Matelica - Femminicidio di Sadjide Muslija a Pianello Vallesina, trovato il marito Nazif. Scrive virgilio.it

Femminicidio vicino ad Ancona, si cerca ancora il marito della 49enne picchiata a morte - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio vicino ad Ancona, si cerca ancora il marito della 49enne picchiata a morte ... Si legge su tg24.sky.it

Femminicidio nelle Marche, trovato il marito - Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone accusato del femminicidio della moglie Sadjide Muslija - Riporta ansa.it

Ad Ancona è ricercato un uomo macedone sospettato di femminicidio - La moglie è stata trovata morta in casa sua; lui era già stato denunciato e aveva patteggiato una pena per maltrattamenti ... Riporta ilpost.it

Femminicidio di Sadjide Muslija, marito Nazif in attesa del corso riabilitante per uomini maltrattanti - Nazif Muslija stava per partecipare a un corso riabilitante per uomini maltrattanti: cosa emerge sul femminicidio di Sadjide Muslija ... virgilio.it scrive