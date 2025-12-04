Femminicidio di Ancona il marito della vittima ricercato anche all' estero

La foto di Nazif Muslija diffusa a tutte le forze dell’ordine, controlli serrati al confine. Un elicottero dei carabinieri pronto a decollare appena si placherà il maltempo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Femminicidio di Ancona, il marito della vittima ricercato anche all'estero

Sadjide Muslija, che avrebbe compiuto 50 anni nei prossimi giorni, è stata uccisa a botte in casa a Monte Roberto, in provincia di Ancona

