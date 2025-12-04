Femminicidio cosa cambia davvero | il nuovo reato autonomo entra nel Codice penale

Il Parlamento ha approvato definitivamente il ddl sul femminicidio, trasformandolo in legge e introducendo per la prima volta nel Codice penale un reato autonomo dedicato. Il nuovo articolo 577-bis segna una scelta politica precisa: superare l’approccio emergenziale e riconoscere che la violenza di genere è un fenomeno strutturale, che richiede strumenti altrettanto strutturali. Nel testo, “femminicidio” non indica ogni omicidio che coinvolga una donna, ma l’uccisione della vittima in quanto donna: un atto motivato da odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso, dominio o, ancora, dal rifiuto di una relazione affettiva. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Femminicidio, cosa cambia davvero: il nuovo reato autonomo entra nel Codice penale

