Femminicidio Ancona trovato il marito della vittima | è ferito La denuncia e il percorso per uomini maltrattanti mai iniziato

È stato trovato dai Carabinieri riverso al suolo, gravemente ferito ma vivo, in una zona impervia del territorio di Matelica (Macerata). Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone accusato del femminicidio della moglie Sadjide Muslija, era irreperibile da ieri: è accusato di omicidio volontario aggravato. I sanitari del 118 sono intervenuti per stabilizzarlo. La sua auto, una Smart bianca, è stata trovata abbandonata nei pressi del luogo di ritrovamento dell’uomo, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. È lui il principale sospettato per il femminicidio della moglie Sadjide Muslija, ritrovata mercoledì riversa sul letto con il volto sfigurato nella sua casa di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, in provincia di Ancona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Ancona, trovato il marito della vittima: è ferito. La denuncia e il percorso per uomini maltrattanti mai iniziato

Contenuti che potrebbero interessarti

Femminicidio Ancona, la vittima uccisa nel sonno da un colpo alla testa. Ricercato l'ex marito tg.la7.it/cronaca/femmin… Vai su X

Femminicidio Ancona, la vittima uccisa nel sonno da un colpo alla testa. Ricercato l'ex marito https://tg.la7.it/cronaca/femminicidio-ancona-uccisa-nel-sonno-ricercato-ex-marito-04-12-2025-248692 - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio nelle Marche, trovato il marito - Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone accusato del femminicidio della moglie Sadjide Muslija - Lo riporta ansa.it

Femminicidio nelle Marche, trovato l'uomo che ha ucciso la moglie massacrandola di botte: «È ferito» - È stato individuato ed è ferito Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, 49enne di origine macedone, massacrata di botte e uccisa ieri mattina, 3 dicembre, nella sua ... Segnala ilgazzettino.it

Donna uccisa in casa ad Ancona, trovato il marito dopo 24 ore: è ferito. L'arma del delitto potrebbe essere un tubo di ferro - È stato trovato Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, la donna trovata morta a Monte Roberto, località Pianello. Lo riporta ilmessaggero.it

Femminicidio di Sadjide Muslija a Pianello Vallesina, marito Nazif trovato ferito dopo la fuga a Matelica - Femminicidio di Sadjide Muslija a Pianello Vallesina, trovato il marito Nazif. Scrive virgilio.it

Ancona, trovato dopo 24 ore di fuga il marito della donna assassinata: è ferito - Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone, è stato trovato vivo e ferito a Matelica. Come scrive msn.com

Ancona, trovato il marito della donna uccisa: è ferito - È stato trovato il marito della donna uccisa di botte ieri ad Ancona. Lo riporta corriere.it