Femminicidio a Pianello ritrovato Nazif Muslija

Anconatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTE ROBERTO - Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija e irreperibile dal momento della scoperta del corpo senza vita della donna, è stato trovato oggi pomeriggio dai militari dell’Arma in una zona impervia del territorio di Matelica. L’uomo, accusato di omicidio volontario aggravato, era. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

femminicidio a pianello ritrovato nazif muslija

© Anconatoday.it - Femminicidio a Pianello, ritrovato Nazif Muslija

News recenti che potrebbero piacerti

femminicidio pianello ritrovato nazifFemminicidio nelle Marche, trovato l'uomo che ha ucciso la moglie massacrandola di botte: «È ferito» - È stato individuato ed è ferito Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, 49enne di origine macedone, massacrata di botte e uccisa ieri mattina, 3 dicembre, nella sua ... Scrive ilgazzettino.it

femminicidio pianello ritrovato nazifFemminicidio di Sadjide Muslija a Pianello Vallesina, marito Nazif trovato ferito dopo la fuga a Matelica - Femminicidio di Sadjide Muslija a Pianello Vallesina, trovato il marito Nazif. Segnala virgilio.it

femminicidio pianello ritrovato nazifFemminicidio nelle Marche, trovato il marito - Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone accusato del femminicidio della moglie Sadjide Muslija - Lo riporta ansa.it

femminicidio pianello ritrovato nazifFemminicidio Marche,trovato tubo di ferro forse arma del delitto - Un tubo di ferro da cantiere trovato fuori casa potrebbe essere l'arma del delitto della 49enne di origine macedone Sadjide Muslija, trovata uccisa ieri mattina nella sua abitazione a Pianello Vallesi ... Si legge su ansa.it

femminicidio pianello ritrovato nazifFemminicidio a Pianello Vallesina. Picchiata a morte dentro casa. Marito irreperibile: caccia all’uomo - Erano tornati a convivere da poco nonostante fosse già stato arrestato per maltrattamenti. Scrive msn.com

femminicidio pianello ritrovato nazifAncona, femminicidio Monte Roberto: proseguono le ricerche del marito - Sono ancora in corso le ricerche di Nazif Muslija, 50enne originario della Macedonia, ricercato da ieri dopo che il corpo della moglie è stato ritrovato senza ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Pianello Ritrovato Nazif