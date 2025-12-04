Femminicidio a Pianello ritrovato Nazif Muslija

MONTE ROBERTO - Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija e irreperibile dal momento della scoperta del corpo senza vita della donna, è stato trovato oggi pomeriggio dai militari dell’Arma in una zona impervia del territorio di Matelica. L’uomo, accusato di omicidio volontario aggravato, era. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Femminicidio a Pianello, ritrovato Nazif Muslija

Femminicidio a #Pianello, emerge il dramma dei precedenti subiti da Muslija Sadjide https://is.gd/ZpFVAk - facebook.com Vai su Facebook

Monte Roberto: femminicidio a Pianello, donna picchiata a morte in casa. Si cerca il marito ift.tt/CmfcZMA Vai su X

Femminicidio nelle Marche, trovato l'uomo che ha ucciso la moglie massacrandola di botte: «È ferito» - È stato individuato ed è ferito Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, 49enne di origine macedone, massacrata di botte e uccisa ieri mattina, 3 dicembre, nella sua ... Scrive ilgazzettino.it

Femminicidio di Sadjide Muslija a Pianello Vallesina, marito Nazif trovato ferito dopo la fuga a Matelica - Femminicidio di Sadjide Muslija a Pianello Vallesina, trovato il marito Nazif. Segnala virgilio.it

Femminicidio nelle Marche, trovato il marito - Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone accusato del femminicidio della moglie Sadjide Muslija - Lo riporta ansa.it

Femminicidio Marche,trovato tubo di ferro forse arma del delitto - Un tubo di ferro da cantiere trovato fuori casa potrebbe essere l'arma del delitto della 49enne di origine macedone Sadjide Muslija, trovata uccisa ieri mattina nella sua abitazione a Pianello Vallesi ... Si legge su ansa.it

Femminicidio a Pianello Vallesina. Picchiata a morte dentro casa. Marito irreperibile: caccia all’uomo - Erano tornati a convivere da poco nonostante fosse già stato arrestato per maltrattamenti. Scrive msn.com

Ancona, femminicidio Monte Roberto: proseguono le ricerche del marito - Sono ancora in corso le ricerche di Nazif Muslija, 50enne originario della Macedonia, ricercato da ieri dopo che il corpo della moglie è stato ritrovato senza ... Scrive msn.com