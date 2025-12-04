Femminicidio a Monte Roberto l' amica di Sara Sadjide | Lo doveva cacciare ma l?ha perdonato Sperava potesse cambiare
MONTE ROBERTO «Non posso crederci, non posso crederci, alla fine è successo». Michaela si avvicina al nastro rosso dei carabinieri, davanti alla palazzina di via Garibaldi dove. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
