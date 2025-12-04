Federica Panicucci guida L’Ultima Notte Rosa | Canale 5 punta ancora su di lei

Giovedì 4 dicembre 2025 Canale 5 porta in prima serata un appuntamento che si preannuncia memorabile. "L'Ultima Notte Rosa – La Grande Festa" è il concerto evento con cui Umberto Tozzi saluta definitivamente la scena live, scegliendo come cornice l'Arena di Verona e condividendo questo momento con milioni di telespettatori. La rete dedica all'artista una serata che promette emozioni, ricordi e tanti successi. Umberto Tozzi, con alcuni dei brani più iconici della musica italiana, ripercorre un percorso artistico che ha segnato intere generazioni. Federica Panicucci guida la grande festa. A condurre l'evento sarà Federica Panicucci, chiamata ad accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso le tappe più significative della carriera di Tozzi.

