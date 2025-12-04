Federica Mogherini si dimette dal Collegio d’Europa | proseguono le indagini sulla presunta frode

Ildifforme.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mogherini è indagata insieme all'ex segretario generale del Servizio europeo di azione esterna ed ex direttore generale della Dg Mediterraneo della Commissione europea, Stefano Sannino, anche lui dimessosi dal ruolo, e a Cesare Zegretti per una presunte frode sui fondi europei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

federica mogherini si dimette dal collegio d8217europa proseguono le indagini sulla presunta frode

© Ildifforme.it - Federica Mogherini si dimette dal Collegio d’Europa: proseguono le indagini sulla presunta frode

Approfondisci con queste news

federica mogherini dimette collegioFederica Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d'Europa - La decisione scritta in una mail diretta a staff e studenti: "In linea con il massimo rigore e la massima correttezza" ... Come scrive msn.com

federica mogherini dimette collegioMogherini si dimette dal Collegio d'Europa - La sua decisione dovuta al suo coinvolgimento nell'inchiesta per presunta frode di fondi Ue. avvenire.it scrive

federica mogherini dimette collegioFederica Mogherini si dimette dal Collegio d'Europa dopo le indagini. La mail: «Orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato» - Federica Mogherini si è dimessa da rettore del Collegio d'Europa. Si legge su msn.com

federica mogherini dimette collegioMogherini si dimette da rettore del Collegio d'Europa - visionata dall'ANSA inviata allo staff e agli studenti della prestigiosa scuola di ... Da ansa.it

Inchiesta Ue, Mogherini si dimette dal Collegio d'Europa: "Orgogliosa di quello che abbiamo fatto" - L'ex Alta Rappresentante dell'Ue, Federica Mogherini, si dimette da rettrice del Collegio d'Europa. Da iltempo.it

federica mogherini dimette collegioInchiesta fondi Ue, Federica Mogherini lascia il Collegio d'Europa - La decisione di Mogherini arriva dopo essere stata indagata nell'inchiesta condotta dall'Eppo di Bruxelles che riguarda una presunta frode ai danni degli interessi finanziari dell'Ue, relativa ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Federica Mogherini Dimette Collegio