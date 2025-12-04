Federica Mogherini si dimette dal Collegio d’Europa | proseguono le indagini sulla presunta frode
Mogherini è indagata insieme all'ex segretario generale del Servizio europeo di azione esterna ed ex direttore generale della Dg Mediterraneo della Commissione europea, Stefano Sannino, anche lui dimessosi dal ruolo, e a Cesare Zegretti per una presunte frode sui fondi europei. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
