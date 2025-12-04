Federica Mogherini si dimette dal Collegio d' Europa dopo le indagini La mail | Orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato

Federica Mogherini si è dimessa da rettore del Collegio d'Europa. Lo ha comunicato la stessa Mogherini in una mail - visionata dall'ANSA inviata allo staff e agli studenti della. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Federica Mogherini si dimette dal Collegio d'Europa dopo le indagini. La mail: «Orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato»

