Federica Mogherini si dimette dal collegio d' Europa dopo le accuse di frode per presunti favoritismi e possibili pratiche di concorrenza sleale

Le indagini, relative al biennio 2021-2022, riguardano presunti fondi UE utilizzati irregolarmente per finanziare l’Accademia diplomatica europea a Bruges e un possibile accesso anticipato a informazioni sulla gara d'appalto da parte del Collegio d’Europa Federica Mogherini si è dimessa dal r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Federica Mogherini si dimette dal collegio d'Europa dopo le accuse di frode per presunti favoritismi e possibili pratiche di concorrenza sleale

News recenti che potrebbero piacerti

Federica Mogherini ha deciso di dimettersi (di Vincenzo Bisbiglia e Gianni Rosini) - facebook.com Vai su Facebook

Ottima analisi sull'esagerato can can, che si é generato (anche ad arte), sul caso degli accertamenti fatti su Federica Mogherini e Stefano Sannino. Mogherini: come una normale attività antifrode si trasforma in un boomerang comunicativo per l’Europa Vai su X

Federica Mogherini si dimette dal Collegio, il caso s'allarga - Il passo indietro è arrivato a tarda mattinata, con una mail formale indirizzata allo staff dei campus di Bruges, Natolin e Tirana. Come scrive ansa.it

Dopo Sannino, passo indietro di Mogherini: si dimette da rettrice del Collegio d'Europa - L'ex Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Federica Mogherini, si è dimessa dall'attuale ruolo di rettrice del Collegio d'Europa. Da msn.com

Inchiesta Ue, Mogherini si dimette dal Collegio d'Europa: "Orgogliosa di quello che abbiamo fatto" - L'ex Alta Rappresentante dell'Ue, Federica Mogherini, si dimette da rettrice del Collegio d'Europa. Segnala iltempo.it

Fondi Ue, Federica Mogherini si dimette dal ruolo di rettrice del Collegio d’Europa - La decisione è «in linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti», scrive in una lettera l’ex Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera. Segnala milanofinanza.it

Fondi Ue, Mogherini si dimette da ruolo di rettrice del Collegio d'Europa - La decisione è "in linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti", scrive in una lettera l’ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera. Si legge su tg24.sky.it

Federica Mogherini si dimette da rettore del Collegio d'Europa: «Ho sempre agito con rigore» - La decisione comunicata in una mail inviata allo staff e agli studenti della scuola di Bruges. corriere.it scrive