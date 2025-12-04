Federica Mogherini si dimette dal collegio d' Europa dopo le accuse di frode per presunti favoritismi e possibili pratiche di concorrenza sleale

Ilgiornaleditalia.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini, relative al biennio 2021-2022, riguardano presunti fondi UE utilizzati irregolarmente per finanziare l’Accademia diplomatica europea a Bruges e un possibile accesso anticipato a informazioni sulla gara d'appalto da parte del Collegio d’Europa Federica Mogherini si è dimessa dal r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

federica mogherini si dimette dal collegio d europa dopo le accuse di frode per presunti favoritismi e possibili pratiche di concorrenza sleale

© Ilgiornaleditalia.it - Federica Mogherini si dimette dal collegio d'Europa dopo le accuse di frode per presunti favoritismi e possibili pratiche di concorrenza sleale

News recenti che potrebbero piacerti

federica mogherini dimette collegioFederica Mogherini si dimette dal Collegio, il caso s'allarga - Il passo indietro è arrivato a tarda mattinata, con una mail formale indirizzata allo staff dei campus di Bruges, Natolin e Tirana. Come scrive ansa.it

federica mogherini dimette collegioDopo Sannino, passo indietro di Mogherini: si dimette da rettrice del Collegio d'Europa - L'ex Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Federica Mogherini, si è dimessa dall'attuale ruolo di rettrice del Collegio d'Europa. Da msn.com

federica mogherini dimette collegioInchiesta Ue, Mogherini si dimette dal Collegio d'Europa: "Orgogliosa di quello che abbiamo fatto" - L'ex Alta Rappresentante dell'Ue, Federica Mogherini, si dimette da rettrice del Collegio d'Europa. Segnala iltempo.it

federica mogherini dimette collegioFondi Ue, Federica Mogherini si dimette dal ruolo di rettrice del Collegio d’Europa - La decisione è «in linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti», scrive in una lettera l’ex Alta rappresentante dell’Ue per la Politica estera. Segnala milanofinanza.it

federica mogherini dimette collegioFondi Ue, Mogherini si dimette da ruolo di rettrice del Collegio d'Europa - La decisione è "in linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti", scrive in una lettera l’ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera. Si legge su tg24.sky.it

federica mogherini dimette collegioFederica Mogherini si dimette da rettore del Collegio d'Europa: «Ho sempre agito con rigore» - La decisione comunicata in una mail inviata allo staff e agli studenti della scuola di Bruges. corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Federica Mogherini Dimette Collegio