Federica Mogherini si dimette dal Collegio d’Europa | Agito sempre con rigore e correttezza
Federica Mogherini si è dimessa da rettore del Collegio d’Europa. Lo ha comunicato la stessa Mogherini in un’e-mail inviata allo staff e agli studenti della prestigiosa scuola di Bruges. «In linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti, oggi ho deciso di dimettermi dalla carica di Rettore del Collegio d’Europa e Direttore dell’ Accademia diplomatica dell’Unione europea», ha scritto l’ ex ministra degli Esteri del governo Renzi. «Sono certa che la comunità del Collegio nei nostri tre campus continuerà il percorso di innovazione ed eccellenza che abbiamo tracciato insieme in questi ultimi cinque meravigliosi anni. 🔗 Leggi su Open.online
