Federica Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d' Europa | cosa succede adesso

Federica Mogherini fa un passo indietro e si dimette da rettore del Collegio d'Europa. Travolta dall'inchiesta dell'Eppo, la Procura europea, che il 2 dicembre l'ha portata al fermo - e al successivo rilascio - in Belgio insieme a due collaboratori, l'ex Alta rappresentante Ue ha deciso di dare.

