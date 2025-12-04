Federica Mogherini si dimette da rettore del Collegio d' Europa dopo lo scandalo corruzione

Federica Mogherini si è dimessa da rettore del Collegio d'Europa. Lo ha comunicato la stessa Mogherini in una mail - visionata dall'ANSA inviata allo staff e agli studenti della. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Federica Mogherini si dimette da rettore del Collegio d'Europa dopo lo scandalo corruzione

Federica Mogherini si dimette da rettore del Collegio d'Europa dopo lo scandalo corruzione - Federica Mogherini si è dimessa da rettore del Collegio d'Europa. Riporta ilmessaggero.it

Mogherini si dimette da rettore del Collegio d'Europa - Kaili: 'Il metodo belga resiste, nessuno è al sicuro' (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Corruzione in Ue, Federica Mogherini si è dimessa da rettrice del Collegio d'Europa - L'ex Alta rappresentante UE per gli affari esteri si è dimessa dalla prestigiosa istituzione accademica europea nel contesto dell'inchiesta sulla corruzione ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Federica Mogherini si è dimessa dal Consiglio d'Europa - Martedì il fermo, poi dieci ore di interrogatorio, prima di essere rilasciata. Segnala huffingtonpost.it

Chi è Federica Mogherini - Ex ministra degli Esteri e vicepresidente della Commissione Europea, oggi rettrice di un istituto prestigioso: è coinvolta in un'indagine per appropriazione indebita ... Scrive ilpost.it

Cosa sappiamo del fermo dell'ex ministra Federica Mogherini e dell'ex ambasciatore Sannino - La rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri è in stato di fermo. Come scrive ilfoglio.it