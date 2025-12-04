Federica Mogherini | interrogatorio e dimissioni per l’inchiesta sui fondi pubblici al Collegio d’Europa

4 dic 2025

Il 2 dicembre la polizia belga ha fermato e poi rilasciato dopo un’interrogatorio Federica Mogherini, già ministro nel governo Renzi e fino al 2019 Alta rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella Commissione Juncker. Ricopriva dal 2020 la carica di rettrice del Collegio d’Europa, istituto di studi post-universitari. L’inchiesta della Procura europea. La scuola ha sede a Bruges ed è per questo che a svolgere l’operazione è stata la polizia federale belga su richiesta della procura europea (EPPO). Quest’ultima ha reso noto che l’inchiesta è partita da un esposto presentato dall’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) sull’uso improprio di fondi per la formazione dei diplomatici europei. 🔗 Leggi su Follow.it

