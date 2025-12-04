Federica Mogherini dimessa dal Collegio d' Europa dopo le accuse per frode per presunti favoritismi e possibili pratiche di concorrenza sleale

Le indagini, relative al biennio 2021-2022, riguardano presunti fondi UE utilizzati irregolarmente per finanziare l’Accademia diplomatica europea a Bruges e un possibile accesso anticipato a informazioni sulla gara d'appalto da parte del Collegio d’Europa Federica Mogherini si è dimessa dal r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Federica Mogherini, dimessa dal Collegio d'Europa dopo le accuse per frode per presunti favoritismi e possibili pratiche di concorrenza sleale

Contenuti che potrebbero interessarti

#Bruxelles Federica Mogherini si è dimessa dall'incarico di rettrice del Collegio d'Europa dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta per una presunta frode di fondi europei. Decisione presa, scrive l'ex ministra degli Esteri, "In linea con il massimo rigore e corr - facebook.com Vai su Facebook

Ottima analisi sull'esagerato can can, che si é generato (anche ad arte), sul caso degli accertamenti fatti su Federica Mogherini e Stefano Sannino. Mogherini: come una normale attività antifrode si trasforma in un boomerang comunicativo per l’Europa Vai su X

Federica Mogherini si dimette dal Collegio, il caso s'allarga - Il passo indietro è arrivato a tarda mattinata, con una mail formale indirizzata allo staff dei campus di Bruges, Natolin e Tirana. ansa.it scrive

Federica Mogherini si è dimessa da rettrice del Collegio d’Europa - La politica italiana Federica Mogherini si è dimessa dal ruolo di rettrice del Collegio d’Europa, un prestigioso istituto post- Scrive ilpost.it

Federica Mogherini si dimette da rettrice del Collegio d'Europa - L'ex Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Federica Mogherini, si è dimessa dall'attuale ruolo di rettrice del Collegio d'Europa. msn.com scrive

Federica Mogherini si dimette da rettore del Collegio d'Europa - Lo ha comunicato la stessa Mogherini in una mail inviata allo staff e agli studenti della prestigiosa scuola di Bruges. Segnala corriere.it

Fondi Ue, Mogherini si dimette da ruolo di rettrice del Collegio d'Europa - La decisione è "in linea con il massimo rigore e correttezza con cui ho sempre svolto i miei compiti", scrive in una lettera l’ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera. Riporta tg24.sky.it

Corruzione in Ue, Federica Mogherini si è dimessa da rettrice del Collegio d'Europa - L'ex Alta rappresentante UE per gli affari esteri si è dimessa dalla prestigiosa istituzione accademica europea nel contesto dell'inchiesta sulla corruzione ... Da ilfattoquotidiano.it