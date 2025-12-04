Federica Mogherini dimessa dal Collegio d' Europa dopo le accuse per frode per presunti favoritismi e possibili pratiche di concorrenza sleale

Le indagini, relative al biennio 2021-2022, riguardano presunti fondi UE utilizzati irregolarmente per finanziare l’Accademia diplomatica europea a Bruges e un possibile accesso anticipato a informazioni sulla gara d'appalto da parte del Collegio d’Europa Federica Mogherini si è dimessa dal r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

federica mogherini dimessa dal collegio d europa dopo le accuse per frode per presunti favoritismi e possibili pratiche di concorrenza sleale

© Ilgiornaleditalia.it - Federica Mogherini, dimessa dal Collegio d'Europa dopo le accuse per frode per presunti favoritismi e possibili pratiche di concorrenza sleale

