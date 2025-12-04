Fdl accusa | Caro tariffe in città | Parcheggi nel periodo natalizio Cesena è l’unica a non fare sconti
Cura del centro storico: tutto da rifare per Marco Casali, capogruppo di Fratelli d’Italia. Casali, l’accensione delle luminarie si allunga di dieci giorni. Sobrietà addio. Che dice FdI? "Gli utili di bilancio, cospicui, visto quanto messo in campo con la manovra del 2024, verranno utilizzati per fare propaganda sulla gestione dell’amministrazione. Tecniche note, non strategia di lungo periodo". Come sostenere tutto l’anno i negozi di prossimità? "Cambiando approccio al centro, che sconta la polarizzazione degli interessi in altre zone". Zone dei centri commerciali? "Anche del nuovo polo ospedaliero, che sarà un forte attrattore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
