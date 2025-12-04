FdI travolge Conte | Ecco a chi danno il pacco

"Per questo Natale, gli italiani hanno scelto a chi regalare la loro fiducia. e a chi rifilare il pacco": l'account social di Fratelli d'Italia lo ha scritto in un post su X riferendosi a uno degli ultimi sondaggi politici. Si tratta della rilevazione che vede il partito di Giorgia Meloni salire al 30% e quello di Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle, crollare in maniera verticale. Stando a quanto rilevato dall'ultimo sondaggio effettuato da Ixé, infatti, il M5s è il partito che perde più voti di tutti. In leggero calo anche il Partito democratico di Elly Schlein. Mentre Forza Italia resta davanti alla Lega, che perde qualche decimo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - FdI travolge Conte: "Ecco a chi danno il pacco"

