FdI propone di legalizzare di nuovo la cannabis light

Fratelli d’Italia ha proposta una modifica significativa al divieto sulla cannabis light introdotto dal decreto Sicurezza, mentre lo stesso provvedimento è finito sotto esame per possibili profili di incostituzionalità. Un emendamento alla Manovra di bilancio, firmato dal senatore Matteo Gelmetti e inserito tra i segnalati, estende la legge del 2016 sulla canapa anche alle infiorescenze – fresche o essiccate – e ai derivati liquidi destinati al fumo o all’inalazione, purché con una presenza di Thc non superiore allo 0,5 per cento. La norma, se approvata, consentirebbe di nuovo la commercializzazione di questi prodotti, oggi proibita dal decreto Sicurezza che ha equiparato la cannabis light alle sostanze stupefacenti, colpendo una filiera da migliaia di imprese. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - FdI propone di legalizzare di nuovo la cannabis light

Altre letture consigliate

Dopo il divieto nel decreto sicurezza, un emendamento FdI propone di affidarla all'Agenzia delle dogane con tassa del 40% - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo scontro Ranucci-Garante. Il giornalista torna in tv e ringrazia i suoi: 'La scorta siete voi' - Nuovo scontro tra Sigfrido Ranucci e il Garante per la Privacy dopo la polemica dei giorni scorsi sulla multa da 150mila euro inflitta dall'Autorità a Report. Da ansa.it

Debito pubblico al nuovo record storico: FdI (che a luglio rivendicava il calo) ora non ne parla - Un mese fa Fratelli d’Italia aveva trasformato in manifesto politico un mini calo di 10 miliardi del debito pubblico registrato a maggio, rivendicandolo come merito dell’esecutivo e prova ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Il nuovo ddl di FdI sulla bigenitorialità rischia di ignorare violenza domestica e disuguaglianze economiche - Un disegno di legge presentato da FdI avrebbe l’obiettivo di rafforzare il principio della bigenitorialità, introducendo misure come l’affido condiviso e la mediazione obbligatoria, ma solleva ... Da fanpage.it

Sondaggi politici 2025/ Recupero FdI al 30%, Pd +10% sul M5s, sorpasso Lega su FI. 39% vuole un nuovo partito - I sondaggi politici SWG di luglio 2025 con la crescita di Meloni e Lega: tiene il Pd al 23%, calo tra i centristi (che "desiderano" un nuovo partito) Alla fine i sondaggi politici servono a capire ... Come scrive ilsussidiario.net

FdI lancia il nuovo corso di formazione politica a Bologna - Chi vuole portare il suo contributo per il bene di Bologna e dell'Italia, si iscriva al corso di formazione politica". Segnala ansa.it

Baiocchi (FdI) cerca il bis in Regione: «Sul nuovo ospedale portiamo i fatti, basta con i 40 anni di fuffa a sinistra» - bis alla Regione per Fratelli d’Italia, per il Pd l’avvio del cantiere di Muraglia per il nuovo ospedale è solo una farsa da furia demolitrice pre elettorale. Riporta corriereadriatico.it