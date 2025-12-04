FdI cambia rotta sulla cannabis light | dall’illegalità al monopolio statale

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dal divieto al ripensamento. Fratelli d’Italia sembra aver rivisto completamente la propria posizione sulla cannabis light. Con un emendamento alla Legge di Bilancio 2026, il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni propone di annullare la norma introdotta appena otto mesi fa con il Decreto Sicurezza, che aveva reso di fatto illegale l’intera filiera dei prodotti derivati dalle infiorescenze di canapa. Oggi, invece, FdI chiede di riportare la cannabis light nell’ambito della legalità e di affidarne la distribuzione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le motivazioni del cambio di linea. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - FdI cambia rotta sulla cannabis light: dall’illegalità al monopolio statale

