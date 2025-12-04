FDA boccia vaccino antinfluenzale a mRNA di Pfizer | 68,7% di reazioni avverse segnalate entro 7 giorni dalla 1° dose e nessuna efficacia - LO STUDIO
Il dottor dottor Marty Makary della FDA: "La sperimentazione non ha mostrato alcun beneficio, non ci limiteremo ad approvare automaticamente nuovi prodotti che non funzionano, che falliscono" Il vaccino sperimentale antinfluenzale a base di mRNA sviluppato da Pfizer è stato bocciato dalla Foo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
ULTIMI GIORNI per provare gli speciali di Novembre FAGIOLINI CAJUN STYLE Appetitosi fagiolini fritti con una croccante panatura spicy. FARROTTO ZUCCA & GORGO Farrotto con crema di zucca, gorgonzola DOP e stracciatella di latte vaccino. LIGH - facebook.com Vai su Facebook
La Fda rivedrà la politica sui vaccini. Appello di 12 ex commissari: "Molto preoccupati per la salute pubblica in Usa" - Covid 10 decessi infantili e propone una trasformazione profonda delle ... Secondo huffingtonpost.it
Covid in crescita, Moderna crea il super-vaccino per i più a rischio. Ok della Fda - 2 torni a crescere lo conferma l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ne continua a monitorare la circolazione a livello globale, oltre a seguire l’attività delle ... Si legge su repubblica.it
Sanofi Pasteur. Nuovo vaccino antinfluenzale quadrivalente in linea con raccomandazioni Oms - Sanofi Pasteur metterà a punto un nuovo vaccino antinfluenzale quadrivalente ad ampio spettro, diretto contro due ceppi di tipo A e due di tipo B. Scrive quotidianosanita.it
Vaccino antinfluenzale, tre cose da non fare per ridurre gli effetti collaterali - Dopo il vaccino antinfluenzale, evitare tre comportamenti può ridurre gli effetti collaterali più comuni, come stanchezza, mal di testa e nausea. Secondo fanpage.it