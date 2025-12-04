FDA boccia vaccino antinfluenzale a mRNA di Pfizer | 68,7% di reazioni avverse segnalate entro 7 giorni dalla 1° dose e nessuna efficacia - LO STUDIO

4 dic 2025

Il dottor dottor Marty Makary della FDA: "La sperimentazione non ha mostrato alcun beneficio, non ci limiteremo ad approvare automaticamente nuovi prodotti che non funzionano, che falliscono" Il vaccino sperimentale antinfluenzale a base di mRNA sviluppato da Pfizer è stato bocciato dalla Foo.

