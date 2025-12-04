FC 26 SBC Incontri Principali 4 12 2025
È disponibile la SBC settimanale “Incontri principali”, che celebra quattro derby e incontri cruciali in Europa. Completare tutte e quattro le sfide garantisce un ottimo pacchetto finale! Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio Finale: 1x Pacchetto giocatori zinco rari (Scambiabile).. Dettaglio delle 4 Sfide. 1. Lille vs Olympique Marsiglia (Derby Francese). Requisiti Chiave Focus Francia: Min 1 Giocatore Club Uguale: Max 2 Qualità: Min. Giocatori d’Argento Rari: Min. 2 Intesa Totale: Min 14 Premio: 1x Pacchetto giocatori oro prime piccolo 2. Benfica vs Sporting Lisbona (Derby de Lisboa). Requisiti Chiave Focus Portogallo: Min 2 Giocatori Lega Uguale: Min 4 Nazionalità: Max 5 Oro: Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
