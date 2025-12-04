FC 26 SBC FLASH | Cold Moon Player Pick – Scelta Giocatore Speciale!

Imiglioridififa.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile una SBC flash a tempo limitato denominata “Cold Moon Player Pick”, che garantisce una scelta tra giocatori speciali di una promozione passata (probabilmente legata a HalloweenUltimate Scream o simile evento notturno). Costo Stimato: Basso (Richiede 85 OVR e 1 TOTW).. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No – “si riattiva dopo 1 giorno”. Premio: 1x Scelta Giocatore Cold Moon (Non scambiabile).. Requisiti per lo Sblocco. La SBC è molto accessibile, richiedendo una singola rosa con fodder di rating medio. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Singola Sfida 85 OVR Min. 1 gioc. TOTW Analisi Veloce e Obiettivi. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 sbc flash cold moon player pick 8211 scelta giocatore speciale

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC FLASH: Cold Moon Player Pick – Scelta Giocatore Speciale!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

fc 26 sbc flashFC 26 SBC FLASH: Cold Moon Player Pick – Scelta Giocatore Speciale! - È disponibile una SBC flash a tempo limitato denominata “Cold Moon Player Pick”, che garantisce una scelta tra giocatori speciali di una promozione passata (probabilmente legata a Halloween/Ultimate ... Scrive imiglioridififa.com

fc 26 sbc flashFC 26 SBC: Marcus Tavernier Tuono (86 OVR) – Ala Veloce con Dribbling Eccellente - È disponibile la SBC per sbloccare Marcus Tavernier Tuono (86 OVR), un'ala inglese del Bournemouth che vanta statistiche offensive di alto livello, ... Come scrive imiglioridififa.com

EA FC 26: le migliori SBC da fare all'inizio. Non perdere tempo! - Mentre manca sempre meno al lancio di EA FC 26, continuiamo a parlare del calcistico targato Electronic Arts che da sempre rappresenta uno dei titoli più attesi dell’anno. Lo riporta everyeye.it

EA FC 26 Romelu Lukaku Ultimate Scream SBC: All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 26 Romelu Lukaku Ultimate Scream SBC in Ultimate Team, allowing fans to get an 85- Scrive sportskeeda.com

EA FC 26 Luany POTM SBC: All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the very first Liga F Player of the Month item of the year in Ultimate Team, with the EA FC 26 Luany POTM SBC being up for grabs. Come scrive sportskeeda.com

fc 26 sbc flashEA FC 26 Thunderstruck Promo: Black Friday Campaign Players and Upgrades Explained - EA FC 26 has welcomed the Thunderstruck promo to celebrate Black Friday, so check out our guide for all the details. Segnala beebom.com

Cerca Video su questo argomento: Fc 26 Sbc Flash