È disponibile una SBC flash a tempo limitato denominata “Cold Moon Player Pick”, che garantisce una scelta tra giocatori speciali di una promozione passata (probabilmente legata a HalloweenUltimate Scream o simile evento notturno). Costo Stimato: Basso (Richiede 85 OVR e 1 TOTW).. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No – “si riattiva dopo 1 giorno”. Premio: 1x Scelta Giocatore Cold Moon (Non scambiabile).. Requisiti per lo Sblocco. La SBC è molto accessibile, richiedendo una singola rosa con fodder di rating medio. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Singola Sfida 85 OVR Min. 1 gioc. TOTW Analisi Veloce e Obiettivi. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC FLASH: Cold Moon Player Pick – Scelta Giocatore Speciale!