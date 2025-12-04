FC 26 JOHN FUTUNIVERSE | FACCIAMO CREDITI CON LA PROMO JOGA BONITO

Nuova promo post-Black Friday, con team pieno zeppo di carte interessanti. La nuova promozione si intitola “Joga Bonito” e il tema centrale è l’abilità con la palla: infatti, tutti i giocatori rilasciati in questa campagna avranno 5 Stelle Mosse Abilità. Se sei alla ricerca di modi per trarre vantaggio dal mercato in questo periodo di novità, John FUTUniverse in questo video spiega nel dettaglio come sfruttare questa promo per guadagnare crediti! Clicca e scopri subito le strategie per il trading in occasione dell’evento Joga Bonito. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 JOHN FUTUNIVERSE: FACCIAMO CREDITI CON LA PROMO JOGA BONITO

