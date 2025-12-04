Favino Prodi e la politica italiana nell’epoca della crisi degli ascolti

Ha detto non so dove Pierfrancesco Favino che «“Bartali” ha fatto dodici milioni: due anni dopo, un successo era sette milioni» e Guia Soncini, da cui prendo la citazione, aggiunge: «“Gino Bartali – L’intramontabile” andò in onda a marzo del 2006: quasi vent’anni dopo, un successo è tale con meno della metà degli spettatori». In verità, la stessa citazione di Favino se l’era già giocata almeno in un altro articolo di qualche giorno fa (ma sospetto anche in più d’uno) fatto sta che a me la lampadina si è accesa solo adesso, leggendo la data: 2006. Alle elezioni del 2006 un successo era 19 milioni di voti, quelli presi dal centrosinistra guidato da Romano Prodi (e non era neanche un gran successo, perché in realtà fu praticamente un pareggio, ma lasciamo stare i dettagli). 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Favino, Prodi e la politica italiana nell’epoca della crisi degli ascolti

