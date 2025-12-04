Fausto Rossi | Le esperienze ti aiutano a maturare crescere e capire qualche errore Poi parla così della sua avventura al Fossano

Juventusnews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Fausto Rossi, l’ex giocatore bianconero riparte dal Fossano: un evento Balocco l’occasione per parlare della maturità e dell’insegnamento ai giovani. (inviato a Fossano) – Fausto Rossi, cresciuto nel vivaio della  Juventus  e per anni protagonista nel calcio professionistico (con un passato che lo ha visto calcare anche i campi della Liga spagnola), ha deciso di rimettersi in gioco ripartendo dal basso. Il centrocampista è intervenuto a  Fossano  durante un evento organizzato dal main sponsor  Balocco, raccontando la sua nuova avventura nel campionato di  Serie D. Per l’ex bianconero si tratta di un cambiamento radicale, un passaggio dal professionismo al dilettantismo che però non ha intaccato la sua mentalità vincente e la voglia di insegnare calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

fausto rossi le esperienze ti aiutano a maturare crescere e capire qualche errore poi parla cos236 della sua avventura al fossano

© Juventusnews24.com - Fausto Rossi: «Le esperienze ti aiutano a maturare, crescere e capire qualche errore». Poi parla così della sua avventura al Fossano

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Fausto Rossi Esperienze Aiutano