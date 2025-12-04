di Marco Baridon Fausto Rossi, l’ex giocatore bianconero riparte dal Fossano: un evento Balocco l’occasione per parlare della maturità e dell’insegnamento ai giovani. (inviato a Fossano) – Fausto Rossi, cresciuto nel vivaio della Juventus e per anni protagonista nel calcio professionistico (con un passato che lo ha visto calcare anche i campi della Liga spagnola), ha deciso di rimettersi in gioco ripartendo dal basso. Il centrocampista è intervenuto a Fossano durante un evento organizzato dal main sponsor Balocco, raccontando la sua nuova avventura nel campionato di Serie D. Per l’ex bianconero si tratta di un cambiamento radicale, un passaggio dal professionismo al dilettantismo che però non ha intaccato la sua mentalità vincente e la voglia di insegnare calcio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Fausto Rossi: «Le esperienze ti aiutano a maturare, crescere e capire qualche errore». Poi parla così della sua avventura al Fossano