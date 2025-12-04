Fatto fuori dagli Australian Open Sinner è una furia | annuncio pubblico

Jannik Sinner sta vivendo ore particolari, attorno a lui monta l’incredulità dei tifosi che non si aspettavano un trattamento simile. L’azzurro aveva rinunciato alla Coppa Davis con l’obiettivo di preparare al meglio il 2026, una scelta che molti avevano compreso, altri un po’ meno, però utile per arrivare fresco e centrato ai primi appuntamenti ufficiali. Senza ombra di dubbio Sinner puntava a presentarsi agli Australian Open con la consapevolezza di essere il campione uscente, anzi il doppio campione uscente considerando le ultime due edizioni dominate con una maturità sorprendente. E invece proprio in queste ore qualcosa ha iniziato a incrinare l’atmosfera, creando un’ondata di malumore che nessuno si sarebbe aspettato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

