Fascisti Salis all’attacco dopo il voto sui Paesi terzi in Ue

La commissione Libe ha approvato la bozza sulla prima lista Ue dei Paesi di origine sicuri e ha dato il suo via libera anche al mandato negoziale sull'applicazione delle norme relative ai Paesi terzi sicuri. Si tratta di due testi allegati al Patto di migrazione e asilo europeo, che sono passati grazie all'asse tra il Ppe e i gruppi di destra, mentre i Socialisti hanno votato contro: questo sembra essere il nuovo asse al Parlamento, con il baricentro spostato più verso le posizioni dei conservatori che della sinistra. Dopo anni di immobilismo e di predominio dei Socialisti, qualcosa si è mosso al parlamento europeo e tanto basta a Ilaria Salis per gridare al " fascismo ".

