Fascisti Salis all’attacco dopo il voto sui Paesi terzi in Ue
La commissione Libe ha approvato la bozza sulla prima lista Ue dei Paesi di origine sicuri e ha dato il suo via libera anche al mandato negoziale sull'applicazione delle norme relative ai Paesi terzi sicuri. Si tratta di due testi allegati al Patto di migrazione e asilo europeo, che sono passati grazie all'asse tra il Ppe e i gruppi di destra, mentre i Socialisti hanno votato contro: questo sembra essere il nuovo asse al Parlamento, con il baricentro spostato più verso le posizioni dei conservatori che della sinistra. Dopo anni di immobilismo e di predominio dei Socialisti, qualcosa si è mosso al parlamento europeo e tanto basta a Ilaria Salis per gridare al " fascismo ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#IlariaCavo, deputata di Noi Moderati: "La sinistra ci dà dei fascisti per coprire le proprie mancanze". E sulla giunta #Salis: "La sindaca si fa dettare la linea da #M5s e #Avs. E #Genova è ingessata..." - facebook.com Vai su Facebook
Ilaria Salis disco rotto: dopo la festa riecco "i nuovi fascisti", con chi ce l'ha - Così Ilaria Salis, l'eurodeputata di Avs, ha accolto, nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo, l'esito di un voto che la salva - Come scrive iltempo.it