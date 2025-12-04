Farmaci dopanti nel settore del body building | perquisizioni dei Nas anche a Ferrara
Traffico illecito di farmaci dopanti nel mondo del body building. Dalle primissime ore della mattinata di giovedì 4 dicembre sono in corso perquisizioni in varie città, tra cui Ferrara, disposte dai carabinieri del Nas di Torino e di Genova. I decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondisci con queste news
Oltre 60 perquisizioni dei Nas su un presunto traffico di farmaci dopanti legato al mondo del bodybuilding #ProvinciadiRimini #Cronaca Vai su X
Nel mirino il mondo del bodybuilding per un presunto traffico di farmaci dopanti - facebook.com Vai su Facebook
Traffico di farmaci dopanti nel mondo del bodybuilding, perquisizioni dei Nas di Genova - Oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla procura di Savona, sono stati eseguiti dai carabinieri del Nas di Torino e Genova in 40 province di tutta Italia nell'ambito di un'indagine su un ... Scrive msn.com
Maxi traffico di farmaci dopanti, blitz dei Nas anche a Cagliari e Sassari - Le perquisizioni, estese su tutto il territorio italiano, si sono concentrate su individui ritenuti coinvolti nell'ambiente del bodybuilding ... Riporta cagliaripad.it
Sequestrati farmaci contraffatti e sostanze dopanti per oltre 2 milioni di euro. Arresti e denunce - Incidente mortale oggi, domenica 30 novembre, sulla statale 652 a Fondovalle Sangro vicino allo svincolo di Piane d'Archi nel territorio di Atessa in provincia di ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
David Basso, il culturista riforniva body builder di farmaci dopanti: verso il processo - MONTEBELLUNA (TREVISO) – Riforniva un “collega” dell’Alpago di prodotti dopanti per gonfiare i muscoli: per questo David Basso, 52 anni, culturista montebellunese, è finito sotto inchiesta e, ora che ... Come scrive ilgazzettino.it
Body Building, a processo l'ex campione del mondo De Silvestro per doping - Iniziato il processo per somministrazione illegale di farmaci dopanti contro l’ex campione del mondo e rappresentante della Federazione Internazionale di Body Building e Fitness, il romano Fabrizio De ... Da rainews.it
Farmaci dopanti, scoperto a Chiavari un deposito abusivo - Pastiglie, fiale e blister di testosterone, nandrolone, arimidex, terinabot importati illegalmente e altrettanto illegalmente detenuti ... Scrive ilsecoloxix.it