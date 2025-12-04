Farina | formazione prevenzione protezione le tre parole chiave della Fondazione Ania – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2025 “Oggi celebriamo la Giornata della Fondazione Ania e presentiamo i progetti realizzati. Vogliamo ricordare la nostra vocazione che gira intorno a tre parole – formazione, prevenzione e protezione”, Così Maria Bianca Farina Presidente Fondazione Ania a margine della celebrazione della Giornata della Fondazione Ania. La Giornata della Fondazione è l’occasione per raccontare i risultati raggiunti negli anni grazie a progetti dedicati alla Formazione, Prevenzione e Protezione, ma anche per lanciare uno sguardo sui progetti futuri. L’evento si è svolto alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, del Presidente dell’ANIA, Giovanni Liverani, della Presidente Emerita di Ania e Presidente della Fondazione ANIA, Maria Bianca Farina e di autorevoli rappresentanti del mondo accademico, scientifico e sportivo. 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Introdotte rilevanti novità in materia di formazione e addestramento specifici. Approfondimento di Stefano Farina - facebook.com Vai su Facebook

Farina: formazione, prevenzione, protezione le tre parole chiave della Fondazione Ania - (Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2025 “Oggi celebriamo la Giornata della Fondazione Ania e presentiamo i progetti realizzati. Si legge su la7.it

Farina: Giornata della Fondazione Ania per diffondere la cultura della prevenzione - La Fondazione Ania é nata nel 2004 per volontà del settore assicurativo che da sempre ha come sua vocazione la ... Come scrive la7.it

Assicurazioni e imprese, sempre più AI. Farina, presidente Ania: «Servono investimenti in formazione e infrastrutture» - E Ania c’è e ci sarà, come ha ricordato con enfasi la presidente dell’associazione delle compagnie di ... Segnala ilmessaggero.it

Assicurazioni, Farina (Ania): serve più protezione contro le catastrofi naturali - Basti pensare che l'incidenza dei premi danni non auto sul pil è pari all'1,1%, rispetto alla media europea del 2,3%. Da milanofinanza.it

Formazione sulla sicurezza sul lavoro: il quadro normativo del D.Lgs. 81/08 - La formazione in materia di sicurezza sul lavoro, disciplinata dal Decreto Legislativo 81 del 2008, costituisce un elemento fondamentale per la protezione ... Secondo gazzettadasti.it

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - Mod. B (comune a tutti i settori produttivi) - Ente di formazione: ARCHÈ Formazione a pagamento: Si Formazione regolamentata: Si Profilo di riferimento: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - Da regione.lazio.it