Faouzi Ghoulam collaborerà con una scuola calcio napoletana | l' annuncio

Napolitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova avventura per Faouzi Ghoulam. L'ex calciatore del Napoli, che ha concluso il percorso da allenatore al Centro Tecnico Federale di Coverciano, ha intrapreso una collaborazione con la scuola calcio Real Casarea. È stata la stessa società napoletana a ufficializzare la notizia via social. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Faouzi Ghoulam collaborerà con una scuola calcio napoletana: l'annuncio - Nuova avventura per l'ex calciatore del Napoli, che ha concluso il percorso da allenatore presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano ... Riporta napolitoday.it

faouzi ghoulam collaborer224 scuolaGhoulam al Real Casarea, nuovo collaboratore della scuola calcio: «Sarà presente nei prossimi allenamenti» - Faouzi Ghoulam, dopo aver aver concluso il percorso da allenatore al Centro Tecnico Federale di Coverciano, continua il suo percorso di crescita ... Si legge su msn.com

Faouzi Ghoulam, scuola e sport essenziali per formarci alla vita - Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, lo hanno chiesto a Faouzi Ghoulam che dal 2014 al 2022 ha ... Segnala notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Faouzi Ghoulam Collaborer224 Scuola