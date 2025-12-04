Fantacalcio 5 giocatori da schierare in questa giornata | Soulé può riscattarsi

Dopo la sconfitta contro il Napoli, la Roma è chiamata a rialzarsi. I giallorossi, infatti, dovranno vedersela contro il Cagliari in una sfida complessa, ma alla loro portata. Quando si parla di fantacalcio, però, il cerchio si allarga e si va ben oltre le singole squadre. Proprio per questo motivo, è il momento di vedere quali sono i 5 giocatori da schierare in questa giornata. Qui di seguito l’elenco dei nomi: Soulé: contro il Napoli non ha brillato anzi, è completamente scomparso dal campo. La sensazione è che l’argentino soffra ancora la pressione dei big match e non riesca a esprimersi al meglio, ma contro le piccole fa faville. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

