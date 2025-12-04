Famiglia nel boscoTribunale si riserva

19.52 Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila si è riservato sul caso della famiglia nel bosco. Lo ha reso noto l'avvocato Femminella all'uscita dall'udienza di comparizione nel capoluogo abruzzese. "E' stata un'udienza caratterizzata da un proficuo confronto. Siamo fiduciosi dopo aver presentato nuovi elementi",ha detto l'altro legale della famiglia, l' avvocato Solinas. "Non sappiamo tempistica". I 3 figli minorenni della coppia anglo-australiana che viveva nella casa nel bosco a Palmoli (Chieti) restano per il momento in casa-famiglia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

