Famiglia nel bosco Un corteo anche ad Ancona | No a ingerenze dello Stato

Ad Ancona un "corteo per la libertà delle famiglie" e per esprimere un "no alle ingerenze dello Stato". L’iniziativa promossa dalle associazioni culturali Anima Mundi e Marche Terre Libere, che partirà da Largo XXIV Maggio davanti al Comune fino al Tribunale dei Minori, mette al centro "il caso dei genitori abruzzesi separati dai loro bambini". "Difendiamo i diritti costituzionali – affermano gli organizzatori – dalla tutela dei più piccoli al ripudio della guerra". Il ritrovo è previsto per le ore 14 di sabato davanti al Comune con arrivo al Tribunale dei Minori, per denunciare "una crescente ingerenza dello Stato nelle scelte di vita delle persone, a partire dal caso della famiglia che viveva nel bosco in Abruzzo e a cui sono stati sottratti i figli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Famiglia nel bosco. Un corteo anche ad Ancona: "No a ingerenze dello Stato"

Approfondisci con queste news

Famiglia nel bosco, il progetto per la casa: così da rudere diventerebbe una villetta (esentata dall'Imu) - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, spunta un caso ad Arezzo: bimbi allontanati dai genitori da 47 giorni ilsole24ore.com/art/famiglia-b… Vai su X

Famiglia nel bosco, la decisione del Tribunale: perché oggi i tre bambini possono tornare con i loro genitori - È la giornata decisiva per Nathan e Catherine, i genitori della famiglia di Palmoli che viveva nel bosco, in vista dell'udienza di oggi al Tribunale per i Minorenni dell'Aquila. Da leggo.it

Famiglia del bosco, corteo ad Ancona 'no a ingerenze Stato' - Ad Ancona un "corteo per la libertà delle famiglie" e per esprimere un "no alle ingerenze dello Stato". Riporta ansa.it

La famiglia nel bosco, un abuso o un diritto? Come si comportano in questi casi Procure e assistenti sociali - Ha sollevato un acceso dibattito la storia della famiglia che vive con i tre figli a Palmoli, paese da 800 anime in provincia di Chieti. Lo riporta huffingtonpost.it

Cosa penso della ‘famiglia nel bosco’ e perché sto dalla loro parte - Sto seguendo con un misto di apprensione e stupore la vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”, ovvero la famiglia composta da due genitori e tre bambini che sarebbe ora sotto stretta ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Famiglia nel bosco, il vero nodo è la "deprivazione relazionale". A Roma corteo per i bambini - I motivi che hanno spinto la giudice del tribunale de L'Aquila, Cecilia Angrisano, in camera di consiglio con Roberto Ferrari, Simone ... Segnala iltempo.it

'Salviamo la famiglia nel bosco', oltre 7.000 firme online - 000 firme la raccolta online a sostegno della famiglia che vive nel bosco con i loro tre figli a Palmoli, paese da 800 anime in provincia di Chieti. Secondo notizie.tiscali.it