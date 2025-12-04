Famiglia nel bosco tribunale respinge richiesta di ricongiungimento dei genitori 3 figli rimangono in casa-famiglia avv Solinas | Siamo fiduciosi
Il tribunale dei minori dell'Acquila ha respinto la richiesta di ricongiungimento urgente dei genitori Nathan e Catherine, costringendo cosi i 3 figli a rimanere in casa-famiglia. L'avvocato Solinas: “Le tempistiche non le posso prevedere, restiamo fiduciosi” Il Tribunale per i minorenni dell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
