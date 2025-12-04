Famiglia nel bosco Tribunale minori si riserva di decidere | per ora bimbi restano in casa famiglia

(Adnkronos) – Il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila si è riservato di decidere sull’istanza di ricongiungimento urgente presentata dai legali della famiglia 'del bosco' di Palmoli (Chieti). Un’udienza lunga e definita "proficua" dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che all’uscita dal palazzo di giustizia hanno parlato di "un momento di confronto e chiarimento, utile . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

